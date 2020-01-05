HABER
  4. Amik Ovası’nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Amik Ovası’nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hatay’da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Amik Ovası’nı esir aldı.

Hatay’da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Amik Ovası’nı esir aldı. Yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla ova sular altında kalırken, tarım arazilerini ve evleri su bastı.
Etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası sular altında kaldı. Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi’ndeki bazı ahırları ve evleri su basarken, hayvanlar zarar gördü. Mahallede çiftçilik yapan Osman Sönmez, "Geçen yıl gibi bu yıl da buğdaylarımız, hayvanlarımız, evlerimiz sular içerisinde. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Yardım yapılmazsa tarlalarımızı satmak zorunda kalacağız" dedi.
Aşağıoba Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Kaplan da, "Köyümüz sular altında kaldı, ahırlarımız tahliye etmek zorundayız. Yemlerimiz ve hayvanlarımız su altında. Devletimizin bir an önce bize yardım etmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 7 yaralıAksaray’da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Ayvalık’ta 41 göçmen yakalandıAyvalık’ta 41 göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.