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Amik Ovası'nda renk cümbüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda çiçek açan meyve ağaçları güzel görüntüler oluşturdu

Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.

Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amik Ovası'nda görsel bir şölen sundu.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, "drone"la da görüntülendi.

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hatay meyve ağacı renk

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