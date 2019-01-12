Amik Ovası'nda tarlalar sular altında

Hatay'da Tahtaköprü Barajı'nın tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi'nin taşması sonucu Amik Ovası'nda su baskınları yaşandı.

Kentte etkili olan yağışlardan dolayı Tahtaköprü Barajı'nda işletme seviyesinin üzerine çıkan su tahliye edildi.

Karasu Deresi'nin yükselen debi sonucu taşması nedeniyle Amik Ovası'ndaki tarım arazileri sular altında kaldı.

Su baskınından dolayı Hatay Havalimanı güzergahındaki kara yolunun tek şeridi de ulaşıma kapandı.

Yaşanan taşkında mevsimlik işçilerin çadırları ve bazı evler de zarar gördü.

