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  4. Amik Ovası’nda tedirgin bekleyiş

Amik Ovası’nda tedirgin bekleyiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

Hatay’da Amik Ovası sağanak yağışla beraber sular altında kaldı.

Hatay’da Amik Ovası sağanak yağışla beraber sular altında kaldı. Yağışlarla beraber kurulan bentlerin de yıkılmasıyla ovanın yakınında bulunan bir köy sular altında kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Amik Ovası, son günlerde etkisini arttıran sağanak yağışla beraber sular altında kaldı. Amik Ovası’nın köy giriş noktalarına kurulan bentlerin sağanak yağışa dayanamayarak yıkılması sonrası giderek artan sular Aşağıoba köyüne doğru yöneldi. Evlerinin sular altında kalma ihtimali ile karşı karşıya kalan köylüler ise tedirgin şekilde bekliyor.
Yükselen sularla beraber ova ve köy arasında, DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Evlerinin tekrar sular altında kalmalarından korktuklarını belirten Mustafa Kaplan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da köyümüzü su basmaya başladı. Yağan yağmurlarla köyümüz sel sularına maruz kaldı. Önlem olarak DSİ ve belediye ekipleri köyde bentlerin üzerinde çalışma yapıyor ama yetersiz kalıyor. Yapılan setler etkili olmuyor. Köyümüzün arazileri yine sular altında, bu milli servetin yok oluşu demektir. Geçen yıl sular altında kalan ekinlerimiz, hayvanlarımız, sular altında kaldı. Yağışlar devam ederse yağışlar tekrardan köyümüz sular altında kalacak” dedi.
Bent yapılmasının yetersiz kaldığını söyleyen Kaplan, bütün kanalların açılması ve derin kazılması gerektiğini söyledi.
Köyde yaşayan vatandaş Yusuf Döşoğlu da yapılan setlerden bir kısmının bazı çiftçiler tarafından tarlalarına gidebilmeleri için açıldığını ve bunun da olumsuz durumların yaşanmasına sebep olduğunu anlattı. Şu anda bentlerden birinin açık olduğunu ve tehlike arz ettiğini kaydeden Döşoğlu, yetkililerden yardım istedi.
Aşağıoba köyünü geçen yıl yine su basmış, onlarca ev, araç ve tarım arazisi sular altında kalmıştı.

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