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"Amin alayı" ile okula başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Elazığ'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri süslenen servis araçlarıyla şehir turu attıktan sonra sınıfları doldurdu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri, süslenen servis araçlarıyla şehir turu attıktan sonra okula başladı.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseye yeni başlayan öğrenciler, ilk defa ders işleyecekleri ortamları görerek uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen etkinliğin ardından sınıfları doldurdu.

Bu kapsamda Elazığ Bilim Sanat Merkezi ve Şehit Musa Yıldırım İlkokulunun iş birliğinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen köklü bir gelenek olan "Amin Alayı" uygulamasına benzer bir proje ile okula yeni başlayan çocuklar, süslenen servis araçları ile önce şehir turu attı. Daha sonra okula gelen öğrenciler burada mehteran takımıyla karşılandı.

- Osmanlı geleneği

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, çocukların arkadaşlarıyla kaynaşması, okul fobilerinin giderilmesi ve okul ortamında sağlıklı iletişim kurabilmeleri amacıyla uyum eğitimi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Osmanlı döneminde de eğitime yeni başlayan çocuklara yönelik "Amin alayı" olarak adlandırılan benzer uygulamanın yapıldığını ifade eden Gürtürk, "Osmanlı'dan gelen böyle köklü bir geleneğin ilimizde tekrar yaşatılması, çocuklarımızın moral motivasyonlarının arttırılması ve okula uyum süreçlerine olumlu bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla dersliklere girdi.

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Elazığ ilk ders zili uyum eğitimi

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