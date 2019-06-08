Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğününe ünlüler akın etti

Futbolcu Mesut Özil ile Türkiye tescilli güzeli Amine Gülşe dün akşam evlendi! Four Seasons Hotel'deki görkemli düğüne ünlü yağdı.
Amine ile Mesut'un düğününe ünlü akını
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.
Ünlü çiftin düğününe ünlüler akın etti.
Acun Ilıcalı geceye kızı Leyla ile birlikte katıldı.
2015 Miss Universe güzeli Aslı Melisa Uzun'a sevgilisi Yağız Can Konyalı eşlik etti.
Amine Gülşe'nin yakın dostu Buse Varol, eşi Alişan ile birlikte düğündeydi.
İsmail YK, düğünde Mesut Özil'i yalnız bırakmadı.
Acun Ilıcalı - Alişan - Buse Varol
Demet Akalın'a eşi Okan Kurt eşlik etti.
Geceye katılanlar arasında ünlü model Tülin Şahin de vardı.
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