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Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğününe ünlüler akın etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününe ünlüler akın etti. İşte düğüne katılan ünlü isimler

Futbolcu Mesut Özil ile Türkiye tescilli güzeli Amine Gülşe dün akşam evlendi! Four Seasons Hotel'deki görkemli düğüne ünlü yağdı.

Amine ile Mesut'un düğününe ünlü akını

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. Ünlü çiftin düğününe ünlüler akın etti.
Acun Ilıcalı geceye kızı Leyla ile birlikte katıldı.
2015 Miss Universe güzeli Aslı Melisa Uzun'a sevgilisi Yağız Can Konyalı eşlik etti.
Amine Gülşe'nin yakın dostu Buse Varol, eşi Alişan ile birlikte düğündeydi.
İsmail YK, düğünde Mesut Özil'i yalnız bırakmadı.
Acun Ilıcalı - Alişan - Buse Varol
Demet Akalın'a eşi Okan Kurt eşlik etti.
Buse Varol - Alişan
Geceye katılanlar arasında ünlü model Tülin Şahin de vardı.
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