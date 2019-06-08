Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğününe ünlüler akın etti

Futbolcu Mesut Özil ile Türkiye tescilli güzeli Amine Gülşe dün akşam evlendi! Four Seasons Hotel'deki görkemli düğüne ünlü yağdı.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. Ünlü çiftin düğününe ünlüler akın etti.