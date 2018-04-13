Oyuncu Amine Gülşe, yeni reklam filmi için eski futbolcu İlhan Mansız'la objektiflerin karşısına geçti.

Amine Gülşe’nin reklam filmi partneri belli oldu. Arsenal forması giyen Mesut Özil'le evliliğe doğru giden birlikteliği olan Amine Gülşe’nin, yeni reklam filmindeki partneri de futbol dünyasından bir isim oldu.

Akşam Life’ın haberine göre; Miss Turkey 2014 güzeli Gülşe, reklam yüzü olduğu bir ayakkabı markasının yeni sezon çekimleri için hafta içi kamera karşısına geçti.

Firmayla ikinci kez çalışan Gülşe’ye, bu sefer çekimlerde eski milli futbolcu İlhan Mansız eşlik etti.