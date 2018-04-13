MAGAZİN

Amine Gülşe'nin reklam filmi partneri belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Mesut Özil'le evliliğe doğru giden birlikteliği olan Miss Turkey 2014 güzeli Amine Gülşe'nin reklam için partneri İlhan Mansız oldu.

Amine Gülşe'nin reklam filmi partneri belli oldu

Oyuncu Amine Gülşe, yeni reklam filmi için eski futbolcu İlhan Mansız'la objektiflerin karşısına geçti.

Amine Gülşe’nin reklam filmi partneri belli oldu. Arsenal forması giyen Mesut Özil'le evliliğe doğru giden birlikteliği olan Amine Gülşe’nin, yeni reklam filmindeki partneri de futbol dünyasından bir isim oldu.

Akşam Life’ın haberine göre; Miss Turkey 2014 güzeli Gülşe, reklam yüzü olduğu bir ayakkabı markasının yeni sezon çekimleri için hafta içi kamera karşısına geçti.

Firmayla ikinci kez çalışan Gülşe’ye, bu sefer çekimlerde eski milli futbolcu İlhan Mansız eşlik etti.

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Amine Gülşe İlhan Mansız

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