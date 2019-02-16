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Amir Ateş Türk Sanat Müziği Konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 23:31 | Son Güncelleme

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda Çevik Kuvvet polisi de şarkılara eşlik etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Amir Ateş Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli de yoğun katılım gösterdi.

Polisleri salonda gören vatandaşların şaşırdığı gözlendi. İlerleyen dakikalarda ise vatandaşlar ve polis memurları şarkılara birlikte eşlik etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren konserde Amir Ateş ile Fethi Kurban ve Hilal Özdemir, sevilen Türk sanat müziği eserlerini icra etti.

Amir Ateş, konser sırasında yaptığı konuşmasında, aşk ve sevginin tanımlarına vurgu yaparak, gerçek aşkın bir derya olduğunu, aşk ile yolu kesişen insanların duygularını ifade etmek için müziği tercih ettiğini söyledi.

Batılı müzisyenlerin Türk musikisinde kullanılan ses ve notaları kendi kültürlerine entegre etmeye çalıştığını dile getiren Ateş, "Türk kültürü, sanat ve müzik birikimiyle tarih boyunca tüm medeniyetlerin faydalandığı büyük bir hazinedir. Tarih boyunca birçok millete müzik ve sanat alanlarında öncülük etmiş bir milletin mensubu olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Konsere katılan Çevik Kuvvet polisleri nezdinde tüm polis teşkilatına teşekkür eden Ateş, "Canı uğruna mesleğini icra eden insanlar sayesinde bugün burada sanatsal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Hayatımdaki en özel konserlerden birini verdim." diye konuştu.

Konser müzisyenler ve polis memurlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, polislerin mesai haricinde sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak ve vatandaşlarla olan paylaşımını arttırmak için konser, seminer, panel gibi etkinliklere katılımını desteklediği ve teşvik ettiği belirtildi.

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Amir Ateş Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi istanbul

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