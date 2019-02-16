İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Amir Ateş Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli de yoğun katılım gösterdi.

Polisleri salonda gören vatandaşların şaşırdığı gözlendi. İlerleyen dakikalarda ise vatandaşlar ve polis memurları şarkılara birlikte eşlik etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren konserde Amir Ateş ile Fethi Kurban ve Hilal Özdemir, sevilen Türk sanat müziği eserlerini icra etti.

Amir Ateş, konser sırasında yaptığı konuşmasında, aşk ve sevginin tanımlarına vurgu yaparak, gerçek aşkın bir derya olduğunu, aşk ile yolu kesişen insanların duygularını ifade etmek için müziği tercih ettiğini söyledi.

Batılı müzisyenlerin Türk musikisinde kullanılan ses ve notaları kendi kültürlerine entegre etmeye çalıştığını dile getiren Ateş, "Türk kültürü, sanat ve müzik birikimiyle tarih boyunca tüm medeniyetlerin faydalandığı büyük bir hazinedir. Tarih boyunca birçok millete müzik ve sanat alanlarında öncülük etmiş bir milletin mensubu olduğum için gurur duyuyorum." dedi.