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Amir Hüseyin Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı, sınır dışı edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, kendi ülkesinde kırmızı bültenle arandığı öğrenilen 33 yaşındaki rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo, Fatih’te gözaltına alındı.

Amir Hüseyin Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo , sınır dışı edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kendi ülkesinde kırmızı bültenle arandığı öğrenilen 33 yaşındaki rap müzik sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo , Fatih’te gözaltına alındı.

Amir Hüseyin Maghsoudloo İnterpol tarafından aranıyordu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Amir Hüseyin Maghsoudloo 'nun Türkiye’ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlendi.

Yasa dışı yollara Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenilen Amir Hüseyin Maghsoudloo ’nun, uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı İnterpol tarafından 24 Eylül tarihinden itibaren kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Yakalanan rap sanatçısı Amir Hüseyin Maghsoudloo 'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amir Hüseyin Maghsoudloo Rap gözaltı istanbul

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