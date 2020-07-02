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Amiral gemisi gibi: Honor X10 Max 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Honor, Honor X10 Max 5G'yi tanıttı. Honor'un düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıtılan Honor X10 Max 5G, amiral gemisi gibi işlemcisi ve tablete yakın ekranıyla ilgi çekiyor. Peki Honor X10 Max 5G özellikleri neler? Honor X10 Max 5G fiyatı ne kadar?

Amiral gemisi gibi: Honor X10 Max 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor X10 Max 5G'nin geleceğini son zamanlarda gelen sızıntılardan anlamak mümkündü. Gizemli sızıntılar ile Honor severlerin ve teknoloji takipçilerinin de heyecanı bir hayli arttı. Nitekim Honor bugün sahneye çıktı ve Honor X10 Max 5G'yi tüm detaylarıyla birlikte görücüye çıkarttı.

HONOR X10 MAX 5G ÖZELLİKLERİ

Honor X10 Max 5G özellikleri arasında 7,09 inç büyüklüğünde, RGBW piksel eşlemesine sahip Full HD+ bir ekran var. Ekran da maalesef ki bir çentik hala söz konusu. Bu çentik telefonun 8 MP'lik kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ekranın altında ise Honor X10 Max 5G'nin tabiri caizse gönlünün efendisi yatıyor. Zira, telefon MediaTek Dimensity 800 işlemcisi kullanıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Honor X10 Max 5G'in son olarak 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh bir bataryayla geldiğini de söylemeden geçmeyelim.

Honor X10 Max 5G özellikleri

X10 Max 5G arkasında güncel telefonlara nazaran çift kameralı bir kuruluma sahip. Bu kameralardan ilki 48 MP, diğeri 2 MP çözünürlüğünde. Bu anlamda Honor'ın bizi şaşırttığını söylememiz gerek. Çünkü akıllı telefon trendinin kameralardan ilerlediği bir dönemde, en azından üçlü bir kamera kurulumu beklerdik. Ancak Honor fiyatı düşük tutmak için böyle bir hamle yapmış olabilir de.

Honor X10 Max 5G kameraları

HONOR X10 MAX 5G FİYATI

Honor X10 Max 5G fiyatı 268 dolar olarak açıklandı. Tabi bu akıllı telefonun 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonu için geçerli. 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanın sahip olmak isteyen tüketiciler 297 dolar, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip olmak isteyen tüketiciler ise 353 dolar ödemek zorunda. Telefon 3 Temmuz'dan itibaren sadece Çin'de satışa sunulacak. Honor X10 Max 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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