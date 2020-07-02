Amiral gemisi gibi: Honor X10 Max 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor X10 Max 5G'nin geleceğini son zamanlarda gelen sızıntılardan anlamak mümkündü. Gizemli sızıntılar ile Honor severlerin ve teknoloji takipçilerinin de heyecanı bir hayli arttı. Nitekim Honor bugün sahneye çıktı ve Honor X10 Max 5G'yi tüm detaylarıyla birlikte görücüye çıkarttı.

HONOR X10 MAX 5G ÖZELLİKLERİ

Honor X10 Max 5G özellikleri arasında 7,09 inç büyüklüğünde, RGBW piksel eşlemesine sahip Full HD+ bir ekran var. Ekran da maalesef ki bir çentik hala söz konusu. Bu çentik telefonun 8 MP'lik kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ekranın altında ise Honor X10 Max 5G'nin tabiri caizse gönlünün efendisi yatıyor. Zira, telefon MediaTek Dimensity 800 işlemcisi kullanıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Honor X10 Max 5G'in son olarak 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh bir bataryayla geldiğini de söylemeden geçmeyelim.

X10 Max 5G arkasında güncel telefonlara nazaran çift kameralı bir kuruluma sahip. Bu kameralardan ilki 48 MP, diğeri 2 MP çözünürlüğünde. Bu anlamda Honor'ın bizi şaşırttığını söylememiz gerek. Çünkü akıllı telefon trendinin kameralardan ilerlediği bir dönemde, en azından üçlü bir kamera kurulumu beklerdik. Ancak Honor fiyatı düşük tutmak için böyle bir hamle yapmış olabilir de.