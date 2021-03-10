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Amiral gemisi gibi: Xiaomi Mi 10S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

10.03.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Amiral gemisi gibi: Xiaomi Mi 10S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Xiaomi Mi 10S'i özellikleri ve fiyatıyla birlikte resmileştirdi. Daha önce DxOMark ses testinde gördüğümüz Harman Kardon destekli Xiaomi Mi 10S, belirtildiği gibi Snapdragon 870 işlemcisiyle geliyor. İşte Xiaomi Mi 10S'in özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Mi 10S, aslında geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla duyurulmuştu. Bu yüzden sadece telefonun detaylarını öğrenmeyi bekliyorduk. Hatta Xiaomi Mi 10S henüz tanıtılmadan, DxOMark test merkezine dahi konuk olmuştu. DxOMark test ekibi, Mi 10S'in ses incelemesini yapmıştı ve akıllı telefonu en iyi ses deneyimine sahip akıllı telefonlar listesinin zirvesine yerleştirmişti. DxOMark'ta böylesine yüksek bir değerleme alan telefon, artık tüm detaylarıyla tanıtıldı.

XİAOMİ Mİ 10S ÖZELLİKLERİ

Mi 10S'in özellikleri arasında beklendiği üzere Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus'ın daha da hızlandırılmış bir versiyonu olarak tanıttığı Snapdragon 870 işlemcisi var. Bu işlemci, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz AMOLED bir panelin altında yatıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 ile gelen Mi 10S, 30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip. Tabi ki Harman Kardon destekli hoparlörler, 5G desteği ve Bluetooth 5.1 desteği unutulmuyor.

Xiaomi Mi 10S özellikleri

Mi 10S'in arka tarafında ise dikey bir şekilde yerleştirilmiş dörtlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Bu kameralardan ilki 108 MP'lik ana kamera. Diğer kameralar ise 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Akıllı telefonun ön tarafındaki nokta çentikte ise 20 MP'lik bir ön kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 10S kamera

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XİAOMİ Mİ 10S FİYATI

Xiaomi Mi 10S'in fiyatı bellek ve depolama seçeneğine göre değişiyor. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 507 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 537 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 583 dolar ödemek gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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