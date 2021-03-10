Amiral gemisi gibi: Xiaomi Mi 10S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10S, aslında geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla duyurulmuştu. Bu yüzden sadece telefonun detaylarını öğrenmeyi bekliyorduk. Hatta Xiaomi Mi 10S henüz tanıtılmadan, DxOMark test merkezine dahi konuk olmuştu. DxOMark test ekibi, Mi 10S'in ses incelemesini yapmıştı ve akıllı telefonu en iyi ses deneyimine sahip akıllı telefonlar listesinin zirvesine yerleştirmişti. DxOMark'ta böylesine yüksek bir değerleme alan telefon, artık tüm detaylarıyla tanıtıldı.

XİAOMİ Mİ 10S ÖZELLİKLERİ

Mi 10S'in özellikleri arasında beklendiği üzere Qualcomm'un Snapdragon 865 Plus'ın daha da hızlandırılmış bir versiyonu olarak tanıttığı Snapdragon 870 işlemcisi var. Bu işlemci, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz AMOLED bir panelin altında yatıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 ile gelen Mi 10S, 30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip. Tabi ki Harman Kardon destekli hoparlörler, 5G desteği ve Bluetooth 5.1 desteği unutulmuyor.