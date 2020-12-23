Amiral gemisi gibiler: Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 ailesini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Kirin 9000 serisi 5G destekli işlemcilerle gelen Mate 40 ailesi, özellikle Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'ın kamera performasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Huawei Mate 40 ailesinin ardından çalışmalarına ise devam etti. Bu çalışmaların meyvesi yeni tanıtılan Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro oldu.

HUAWEİ NOVA 8 ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova 8 ile başlayalım. Nova 8, 6,57 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde kavisli bir ekran ile geliyor. Bu ekran Mate 40 ailesinde olduğu gibi delikli bir yapıda. Ekrandaki delikte telefonun 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Nova 8'in kalbinde ise Kirin 985 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android 10 tabanlı HMS destekli EMUI 11 ile kutusundan çıkacak telefonun, 66W hızlı şarj desteğine sahip 3.800 mAh değerinde bir bataryadan gücünü alacağını belirtelim. Nova 8'in arka tarafında bizleri 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera +2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera karşılıyor.