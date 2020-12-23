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Amiral gemisi gibiler: Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

23.12.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Amiral gemisi gibiler: Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, Mate 40 serisinin ardından Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro, Kirin serisi işlemcilere sahip. İşte Huawei Nova 8 ailesinin özellikleri ve fiyatları.

Huawei Mate 40 ailesini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Kirin 9000 serisi 5G destekli işlemcilerle gelen Mate 40 ailesi, özellikle Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'ın kamera performasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Huawei Mate 40 ailesinin ardından çalışmalarına ise devam etti. Bu çalışmaların meyvesi yeni tanıtılan Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro oldu.

HUAWEİ NOVA 8 ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova 8 ile başlayalım. Nova 8, 6,57 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde kavisli bir ekran ile geliyor. Bu ekran Mate 40 ailesinde olduğu gibi delikli bir yapıda. Ekrandaki delikte telefonun 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Nova 8'in kalbinde ise Kirin 985 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android 10 tabanlı HMS destekli EMUI 11 ile kutusundan çıkacak telefonun, 66W hızlı şarj desteğine sahip 3.800 mAh değerinde bir bataryadan gücünü alacağını belirtelim. Nova 8'in arka tarafında bizleri 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera +2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera karşılıyor.

Huawei Nova 8

HUAWEİ NOVA 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova 8 Pro ise Nova 8'in biraz daha gelişmiş hali. Nova 8 Pro özellikleri arasında 6,72 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran var. Bu ekran, tıpkı Mate 40 Pro'da olduğu gibi 32 MP + 16 MP olmak üzere çift ön kamera kurulumu taşıyor. Nova 8 gibi Kirin 985'ten gücünü alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Nova Pro'nun batarya değeri 4000 mAh ve 66W hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kamera tarafında Nova 8 gibi 64 MP'lik ana kameraya sahip olan Nova 8 Pro, Nova 8'e nazaran daha düşük bir diyafram değerine (f/1.8) sahip. Bunun dışında diğer kameralar Nova 8 ile aynı.

Huawei Nova 8 Pro

HUAWEİ NOVA 8 VE NOVA 8 PRO FİYATI

Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro'nun fiyatları da belli olmuş durumda. Buna göre fiyatlar:

  • Huawei Nova 8 (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama): Yaklaşık 504 dolar
  • Huawei Nova 8 (8 GB RAM + 256 GB dahili depolama): Yaklaşık 565 dolar
  • Huawei Nova 8 Pro (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama): Yaklaşık 612 dolar
  • Huawei Nova 8 Pro (8 GB RAM + 256 GB dahili depolama): Yaklaşık 673 dolar
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Akıllı telefonlar Çin'de ön siparişe açıldı. Nova 8 ve Nova 8 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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