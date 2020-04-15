Amiral gemisi katili: OnePlus 8 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus uzun bir zamandır beklenen etkinliğini dün gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi neredeyse her bir yanı sızan OnePlus 8 serisi, tam da beklenildiği gibi etkinlikte boy gösterdi. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olmak üzere iki farklı model OnePlus tarafından tanıtıldı. Bizim şimdiki konuğumuz ise OnePlus 8 olacak.

ONEPLUS 8 ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8 özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu ekranın hemen altında ise ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor. Donanım tarafında da pek bir sürpriz yok. Beklendiği gibi OnePlus 8 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü almakta. Bunun yanında 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı seçenekleri mevcut. OnePlus 8, tüm gücünü 4300 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Bu batarya 30W hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 60 şarj olabiliyor.

OnePlus 8'in kamera özelliklerine gelelim. OnePlus 8'de üç adet kameradan oluşan bir arka kamera kurulumu mevcut. Bu kameralardan ilki ana kamera olma niteliği taşıyor ve 48 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. İkincil kamera 16 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Üçüncü kamera da 2 MP çözünürlüğünde ve makro kamera görevini yerine getiriyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde.