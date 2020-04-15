Amiral gemisi katili: OnePlus 8 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus uzun bir zamandır beklenen etkinliğini dün gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi neredeyse her bir yanı sızan OnePlus 8 serisi, tam da beklenildiği gibi etkinlikte boy gösterdi. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olmak üzere iki farklı model OnePlus tarafından tanıtıldı. Bizim şimdiki konuğumuz ise OnePlus 8 olacak.
OnePlus 8 özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu ekranın hemen altında ise ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor. Donanım tarafında da pek bir sürpriz yok. Beklendiği gibi OnePlus 8 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü almakta. Bunun yanında 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı seçenekleri mevcut. OnePlus 8, tüm gücünü 4300 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Bu batarya 30W hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 60 şarj olabiliyor.
OnePlus 8'in kamera özelliklerine gelelim. OnePlus 8'de üç adet kameradan oluşan bir arka kamera kurulumu mevcut. Bu kameralardan ilki ana kamera olma niteliği taşıyor ve 48 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. İkincil kamera 16 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Üçüncü kamera da 2 MP çözünürlüğünde ve makro kamera görevini yerine getiriyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde.
OnePlus 8 fiyatı ile yine kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak gibi. Zira OnePlus 8'in 8GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli 699 dolardan satışa çıkacak. Telefonun 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip üst modeli ise 799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. OnePlus henüz Türkiye'de resmi olarak bulunmadığı için telefon resmi garantili bir şekilde ülkemizde satışa çıkmayacak.
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