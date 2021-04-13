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Amiral gemisi makyajlandı: 2021 Skoda Kodiaq görücüye çıktı!

13.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyajlanan 2021 Skoda Kodiaq, sonunda üstündeki örtüyü kaldırdı. İlk kez yaklaşık 4 yıl kadar önce tanıtılan SUV model, makyajlama operasyonu sonucunda hem tasarımıyla hem de motor seçenekleriyle önemli değişimlere göz kırptı. İşte karşınızda 2021 Skoda Kodiaq.

Amiral gemisi makyajlandı: 2021 Skoda Kodiaq görücüye çıktı!

Otomobil endüstrisinde bir makyajlama furyası söz konusu. Üreticiler, bir yandan küresel çip krizi ile uğraşırken ve bu krize çözüm bulmaya çalışırken bir yandan da otomobil modellerini makyajlamaya devam ediyor. Bu üreticilerden biri Skoda. Skoda, markasının amiral gemisi SUV modelini yeniledi ve resmen görücüye çıkardı.

Skoda Kodiaq dış tasarım

MAKYAJLI SKODA KODIAQ NELER SUNUYOR?

2021 Skoda Kodiaq, tasarım noktasında birkaç değişime ev sahipliği yapıyor. Buna aracın ön ve arka farlarını bahsederek başlayabiliriz. Bu büyük Skoda SUV'u için sunulan seçenekler arasında tam LED Matrix farlar yer alıyor. Farların dışında kabinde de bir değişim söz konusu.

Skoda Kodiaq

2021 SKODA KODIAQ'IN İÇ TASARIMI

Güncellenen Kodiaq'ın kabininde 10.25 inç büyüklüğünde bir dijital ekran var. Bu ekran opsiyonel olarak sunulmasına rağmen, otomobilin RS versiyonunda bu ekran standart bir donanım olarak geliyor. Ayrıca 2021 Skoda Kodiaq'ın güvenlik donanımları da yenilenmiş durumda.

Skoda Kodiaq iç tasarımı

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RS'E VOLKSWAGEN AİLESİNDEN YENİ MOTOR

Yeni Kodiaq'ta sadece görsel bir değişim yaşanmadı. Aynı zamanda yeni bir motorla da değişim sağlandı. Kodiaq'ın performanslı RS versiyonu artık Volkswagen Group'un EVO ailesinden gelen 2.0 TSI motoruyla 245 bg güç üretebiliyor. 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile kombine edilen bu motor tek seçenek değil. Zira aktarılanlara göre bu motorun yanında iki benzinli ve iki dizel motor seçeneği de bulunacak.

Skoda'nın aktardığına göre makyajlanan Kodiaq, Temmuz 2021'den itibaren satışa sunulacak.

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