Amiral gemisi modellerine kafa tutan telefon: Realme X50m 5G tanıtıldı!

Özellikleri ile üst segmente göz dağı verilen telefonun Türkiye’de de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Gelelim telefonun merakla beklenen özelliklerine.

REALME X50M 5G ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.57 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 20:9 oranında 120 Hz tazelemeli LCD ekran yer alıyor. Artık orta segmentte 60 Hz’in tarih olacağını söyleyebiliriz. Gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor.

128 GB UFS 2.1 dahili depolama birimi ile gelen bu model kamera konusunda da oldukça iddialı. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel 4cm macro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera kurulumu yer alıyor.

Ön yüzeyde ise 16 Megapiksel Sony IMX471 sensör f/2.0 diyafram + 2 Megapiksel f/2.4 diyafram derinlik sensörlü çift kamera kurulumu bulunuyor. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteği ile dikkat çeken bu model kutusundan Android 10 ile çıkıyor.

REALME X50M 5G FİYATI NE KADAR?

30W Dart Charge desteki 4.200 mAh kapasiteli batarya ile gelen bu telefon yaklaşık olarak 280 dolardan satışa sunulacak. Türkiye pazarına ise 5.000 TL banında yakın bir seviyeden giriş yapabilir.

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