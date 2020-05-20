Amiral gemisi modellerinin canını yakacak

Telefonda 90 Hz tazeleme hızına sahip 6.44 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunacak. HDR10+, DCI-P3 Gamut ve 1000 Nit parlaklık desteği ile gelecek olan bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

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Gücünü 2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi 2.84GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 3 farklı RAM opsiyonu bulunacak. 6GB/8GB/12GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan realme’nin yeni canavarı 128GB/256GB/512GB (UFS 3.1) dahili depolama seçeneğini de barındıracak.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel siyah beyaz derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera bulunacak. Ön tarafta ise nokta çentik şeklinde 16 Megapiksel + 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer verilecek.

64W SuperDat hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli bataryası ile fişek gibi hızlı şarj olacak olan telefonun Türkiye’de henüz satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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