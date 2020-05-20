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Amiral gemisi modellerinin canını yakacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

Realme 25 Mayıs 2020 tarihinde yeni bir amiral gemisi daha tanıtacağını açıkladı. Tasarımının yanı sıra sunduğu özellikler ile çok canlar yakmaya gelecek olan Realme X50 Pro Player Edition, 400 dolarlık fiyatı ile adeta rakiplerine ders verecek.

Amiral gemisi modellerinin canını yakacak

Telefonda 90 Hz tazeleme hızına sahip 6.44 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunacak. HDR10+, DCI-P3 Gamut ve 1000 Nit parlaklık desteği ile gelecek olan bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

REALME X50 PRO PLAYER EDİTİON ÖZELLİKLERİ NELER?

Gücünü 2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi 2.84GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 3 farklı RAM opsiyonu bulunacak. 6GB/8GB/12GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan realme’nin yeni canavarı 128GB/256GB/512GB (UFS 3.1) dahili depolama seçeneğini de barındıracak.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel siyah beyaz derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera bulunacak. Ön tarafta ise nokta çentik şeklinde 16 Megapiksel + 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer verilecek.

64W SuperDat hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli bataryası ile fişek gibi hızlı şarj olacak olan telefonun Türkiye’de henüz satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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