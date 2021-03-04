Amiral gemisi Realme GT 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme GT 5G akıllı telefon modelinin adı bir süredir duyuluyor. Hatta geçtiğimiz dönemde Realme GT 5G'nin özelliklerine ve fiyatına dair birçok sızıntı internete düştü. Bu sızıntıların ardından Realme resmi olarak telefonu lanse etmeye hazırlandığını açıkladı. Takvimler bugünü yani 4 Mart'ı gösterdiğinde ise Android amiral gemisi Realme GT 5G resmen lanse edildi.

REALME GT 5G ÖZELLİKLERİ

Realme GT 5G'nin özellikleri arasında Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,43 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonun sol üst köşesinde ise bir nokta çentik mevcut. Burada GT 5G'nin 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere akıllı telefon gücünü Qualcomm'un en güçlü yeni nesil işlemcisi Snapdragon 888'den alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun microSD kart yuvası ise bulunmuyor.

Android işletim sistemine sahip amiral gemisinin arka tarafında üç kamera yer alıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Son olarak telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerinde bir pile sahip olduğunu belirtelim.