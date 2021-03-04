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Amiral gemisi Realme GT 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

04.03.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Amiral gemisi Realme GT 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme son model amiral gemisi akıllı telefonu Realme GT 5G'yi sonunda tanıttı. Realme GT 5G'nin özellikleri arasında beklenildiği üzere Snapdragon 888 işlemcisi bulunuyor. Akıllı telefonun fiyatı ise oldukça rekabetçi.

Realme GT 5G akıllı telefon modelinin adı bir süredir duyuluyor. Hatta geçtiğimiz dönemde Realme GT 5G'nin özelliklerine ve fiyatına dair birçok sızıntı internete düştü. Bu sızıntıların ardından Realme resmi olarak telefonu lanse etmeye hazırlandığını açıkladı. Takvimler bugünü yani 4 Mart'ı gösterdiğinde ise Android amiral gemisi Realme GT 5G resmen lanse edildi.

REALME GT 5G ÖZELLİKLERİ

Realme GT 5G'nin özellikleri arasında Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,43 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonun sol üst köşesinde ise bir nokta çentik mevcut. Burada GT 5G'nin 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere akıllı telefon gücünü Qualcomm'un en güçlü yeni nesil işlemcisi Snapdragon 888'den alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun microSD kart yuvası ise bulunmuyor.

Realme GT 5G özellikleri

Android işletim sistemine sahip amiral gemisinin arka tarafında üç kamera yer alıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Son olarak telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerinde bir pile sahip olduğunu belirtelim.

Realme GT 5G kamera

REALME GT 5G FİYATI

Realme GT 5G'nin fiyatı 8GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 430 dolar olarak belirlendi. 12 GB RAM/256 GB dahili depolama alanına sahip model ise yaklaşık 510 dolarlık bir etikete sahip. Aktarılanlara göre üç farklı renk seçeneğiyle gelen akıllı telefonun ilk satışları Çin'de başlayacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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akıllı telefon
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