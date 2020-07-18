Amiral gemisi seviyesinde orta segment akıllı telefon

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,53 inç amiral gemisi seviyesinde nokta Ekran ile çarpıcı bir görünüme sahip olan Redmi Note 9, uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı nano kaplama özelliği ile kendisini farklılaştırıyor.

Kullanıcılar gözlerin yorulmaması için geceyarısı grisi, orman yeşili ve buzul beyazı olmak üzere üç renk arasından seçim yapabilmesi önemli bir avantaj.

48 MP İLE VİDEO VE FOTOĞRAF KALİTESİ

Redmi Note 9’un arka kısımda bulunan oldukça etkileyici dörtlü kamera kurulumunda bulunan 48 MP ana lens, her türlü ışıklı ortamında net ve ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine imkan veriyor.

8 MP’lik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden herhangi bir ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmenize olanak sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 MP’lik makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörü sayesinde de kullanıcılar, bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar.

Unutmadan. Ekran içine yerleştirilmiş 13 MP’lik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine olanak tanıması iyi düşünülmüş bir özellik olduğunu söylemeliyiz.