Amirlik eğitimi uzaktan giriş linki! Polis Akademisi kıdemli başpolis ve başpolisler için amirlik eğitimleri başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan başpolis ve kıdemli başpolislerin uzaktan eğitim tarihi bugün itibari ile başladı. İlk Derece Amirlik Eğitimi Sözlü Sınavları'ndan başarılı olan adaylar 18 -31 Ocak tarihleri arasında uzaktan eğitim görecekler. Peki 2021 amirlik eğitimi girişi nasıl yapılır?
Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden amirlik eğitim duyurusuna ilişkin şu açıklama yapıldı;
"Emniyet Teşkilatında görevli Başpolis Memurları ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı rütbesine yükselmesine ait iş ve işlemler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici 29. Maddesi hükmü doğrultusunda 10/01/2019 tarihli Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimine Giriş Şartları, Sınav ve Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu doğrultuda; Bakanlık Onayı ile yapılması uygun görülen Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarından İlk Derece Amirlik Eğitimi Sözlü Sınavları 28 Eylül-09 Ekim 2020 (04 Ekim 2020 hariç) tarihleri arasında tamamlanmış olup, sözlü sınav sonuçları 31.12.2020 tarihinde açıklanmıştır. Sınavda başarılı olan personel 18-31 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime tabi tutulacaklardır.
Uzaktan Eğitime katılacak adayların eğitim programına girişlerde herhangi bir problem yaşamamaları için sunumda belirtilen işlemleri yapmaları ve sunumu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
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