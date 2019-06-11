AMMK Başkanı Mazyek: Sapıklığın bambaşka bir boyutu

Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerinde hafta sonunda iki camiye düzenlenen saldırılara yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (AMMK) Başkanı Ayman Mazyek Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Bremen'deki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kuran-ı Kerim'in tahrip edilmesini sert bir şekilde eleştirdi.

AMMK Başkanı Ayman Mazyek "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur. Müslümanlara, camilerine ve genel olarak dinlerine karşı bir nefret ve şiddet spiralini açıkça derinleştirmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.

Ayman Mazyek ayrıca olayın genel olarak "mala zarar verme" kapsamında nitelendirilmesini ve gerek siyasi çevrelerden, gerekse toplumdan net bir eleştiri yapılmamasını da kınadı. Mazyek olayın detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturulması ve sıkı bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Bremen'in merkezinde bulunan Rahman Camisi'nde Cumartesi günü kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler yaklaşık 50 kadar Kuran-ı Kerim'i tahrip etmişti. Kassel kentinde ise hafta sonunda bir caminin ve Sol Parti bürosunun camı taş atılarak kırılmıştı.