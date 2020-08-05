Amonyum nitrat: Beyrut'tan önce başka yerlerde de can kaybına yol açan kimyasal bileşen

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan amonyum nitrat, kimyasal bir bileşen. Tarımda gübreleme amacıyla kullanılan bu madde, aynı zamanda çok güçlü bir patlayıcı etkiye sahip. Bu nedenle depolanması ve kullanımı sırasında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Benzin veya gazyağı ile birlikte korkunç bir patlayıcıya dönüşen amonyum nitrat, 2003'te onlarca kişinin yaşamını kaybettiği İstanbul'daki saldırılarda da kullanılmıştı.

Suda çözünürlüğü yüksek bir nitrik asit olan amonyum nitrat, daha önce de büyük patlama ve can kayıplarına yol açmıştı.

İlk patlama Belçika'da

Bu patlamaların ilki ve en çok bilineni 78 yıl önce Belçika'nın Tessenderlo kasabasında yaşandı. 29 Nisan 1942'de meydana gelen patlamada, 189 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Gündüz saat 11.20'de meydana gelen patlama sonucu, fabrika yakınlarındaki okullarda derste olan çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, Tessenderlo'da her evden en az bir kişi öldü. Hayatını kaybeden 189 kişi topluca bir mezara gömüldü. Daha sonra aileler, kendi ölülerini toplu mezardan çıkararak, ayrı mezarlara defnetti.