Amonyum nitrat nedir? Neden çok tehlikeli?

Peki amonyum nitrat maddesi nedir ve ne gibi tehlikeler barındırır?Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamaya yüksek miktardaki amonyum nitrat maddesinin neden olduğunu açıkladı.

Amonyum nitratın 2013 yılında Gürcistan'dan Mozambik'e doğru yola çıkan ve daha sonra bazı yasal eksiklikler nedeniyle Beyrut Limanı'nda alıkonan bir yük gemisinde bulunduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 2 bin 750 ton amonyum nitratın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan Beyrut limanında yıllardır depolanmış halde bulunduğu kaydediliyor.

Amonyum nitrat nedir?

Amonyum nitrat amonyak ve nitrik asitten çok ucuza üretilebilecek bir beyaz, kristal tuzdur. Suda kolayca çözülebilir ve bitkilerin büyümesi için gereken besleyici elementleri sağladığı için genelde tarımda azotlu gübre olarak kullanılır

Yüksek miktarda bir arada bulunan amonyum nitrat ısınabilir. Miktarının çok yüksek olduğu durumlarda ateş alma riski bulunur. 170 derecede çözülme başlar ve nitröz oksit üretilmeye başlanır. İlk güçlü tutuşma amonyum nitratın su, azot ve oksijene ayrışmasına neden olur – bu da madddenin yüksek patlayıcılığa sahip olmasının nedeni.