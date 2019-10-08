Amos Antik Kenti'nde yeniden çalışma yapılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Amos Antik Kenti, daha geniş bir yerleşim yeri olabileceği düşüncesiyle yeniden araştırılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Marmaris Ticaret Odası (MTO) iş birliğinde, yüzey araştırma çalışmasına başlanan Amos Antik Kenti'nin beklenenden daha geniş alana yayıldığı ve bilinenden daha büyük bir yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.

Amos Antik Kenti Yüzey Araştırma Projesi, MSKÜ Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülecek.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Marmaris turizmine büyük katkısı olacağına inandığını söyledi.

Projenin farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir turizm potansiyeli açısından önemli değere sahip olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Amos, gelecekte çok daha önemli bir yere sahip olacak. Bu uzun soluklu bir süreç olduğu için bizler de merakla bekliyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkacağız. Bu potansiyeli turizme kazandırmak, yerli ve yabancı turist sayısında ivme kazanabilmemize katkı sağlayacaktır. Marmaris olarak farklı destinasyonlara ve turizm seçeneklerine ihtiyacımız var. Amos, ilçemizin kültürel zenginliğinin en önemli kazanımı. İlçenin çevresinde kültürel mirası geçmişe dayanan pek çok turizm destinasyonu var. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar sonucu, tüm dünyanın ilgisini çekecek bir arkeolojik çalışma olacağına inanıyoruz. Danışmanlarımızın ilk saptamaları buna işaret ediyor."