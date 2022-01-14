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  4. Amozon'da aşı yolculuğu: Babasını altı saat sırtında taşıdı

Amozon'da aşı yolculuğu: Babasını altı saat sırtında taşıdı

14.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Amazon yerlisi Tawy'nin 67 yaşındaki babasını geçen yıl ormanda kurulan aşı merkezine götürürken bir doktor tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amozon'da aşı yolculuğu: Babasını altı saat sırtında taşıdı

Brezilya'da bir Amazon yerlisinin babasını sırtında Covid aşısı yaptırmaya götürdüğü fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir doktor tarafından geçen yıl çekilen ancak Instagram'da 1 Ocak'ta paylaşılan bu fotoğraf, aynı zamanda dünyanın ücra köşelerinde aşıya erişimin zorluğunu yansıtıyor.

Fotoğrafta 24 yaşındaki Tawy, 67 yaşındaki babası Wahu'yu aşıdan sonra eve götürürken görülüyor.

Tawy'nin aşı merkezine ulaşmak için babasını saatlerce sırtında taşıdığı belirtiliyor.

Brezilya makamlarının resmi verileri ülkede şimdiye kadar yerli topluluklardan 853 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiğine işaret ediyor.

Ancak yerli hakları grupları bu sayının gerçekte çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Apib adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre sadece Mart 2020 ile Mart 2021 arasında yerli halktan bin kişi yaşamını yitirdi.

Tawy ve Wahu, yaklaşık 325 kişiden oluşan Zo'e topluluğuna mensup.

Topluluk, Para eyaletinde 1,2 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılan ücra köylerde yaşıyor.

Fotoğrafı çeken doktor Erik Jennings Simoes, Wahu'nun çok az gördüğünü ve idrar yollarındaki rahatsızlık nedeniyle yürüyemediğini söyledi.

Dr. Simoes BBC'ye Tawy'nin aşı kulübesine gelebilmek için babasını 5-6 saat sırtında taşıdığını belirterek fotoğrafın baba-oğul arasındaki sevgiyi yansıttığını ifade etti.

Aşı merkezi enfeksiyon riskini azaltmak için ormanda açık alana kuruldu

Fotoğraf Ocak 2021'de, Brezilya'da aşılama programının başladığı günlerde çekildi.

Dr. Simoes, fotoğrafı yeni yılın başlangıcında dünyaya iyi bir mesaj göndermek için paylaştığını söyledi.

Brezilya, dünyada Covid-19 salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede şimdiye kadar Covid kaynaklı 621 bin ölüm kayıtlara geçti.

Baba eylülde öldü

Brezilya'da aşılama programı başlatıldığında Zo'e halkı öncelikli grup kategorisine alınmıştı.

Ancak aşılama ekibi Zo'e topluluğunun çok geniş bir alana yayılması nedeniyle tüm köylere gidemedi. Doktorlara göre her köye ulaşılması haftalar alacağı için ormanda bir kulübe kuruldu ve köylere telsizlerle haber verildi.

Tawy'nin babası Wahu'nun geçen eylülde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Üçüncü doz aşısını yaptıran Tawy, ailesiyle yaşıyor.

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