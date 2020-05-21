Amphan Kasırgası Bangladeş ve Hindistan’da can aldı

Çok sayıda köy sular altında kalırken, elektrik direkleri yıkıldı, ağaçlar köklerinden söküldü.Hindistan ve Bangladeş’te etkili olan Amphan Kasırgası, saatte 185 km hız ile bölgede 80'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Sadece Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde en az 72 kişinin kasırgada hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzeye doğru ilerlerken hız kaybeden kasırganın Bangladeş’te de en az 12 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor. Hız kaybetse de Amphan Kasırgası’nın ardından Bangladeş’te aşırı yağışın etkili olduğu ve sel sularının iç bölgelere doğru ilerlediği haber verildi. Her iki ülkede de arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bildiriliyor.

500 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler’in Bangladeş’teki temsilciliği, kasırga nedeniyle ülkede en az 500 bin insanın evini barkını yitirdiğini tahmin ediyor. Ülkede 10 milyon kişinin de bugün akşam saatlerine kadar hala elektriğinin kesik olduğu açıklandı.

Hindistan’ın 15 milyon nüfuslu Kalküta şehri ve çevresinde ise Amphan Kasırgası’nın aşırı sele neden olduğu ve caddelerin sular altında kaldığı bildiriliyor. Kentin büyük kısmında da elektrik kesintisi yaşandığı haber veriliyor.