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Ampute dansçı Derya, Moskova sanat festivalinde sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de sağ ayak ve sol bacağındaki protezlerle tango ve vals yapan Derya Soyiç (29), partneri Koray Orbay ile birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da Spivakov Sanat Vakfı’nın düzenlediği 16.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sağ ayak ve sol bacağındaki protezlerle tango ve vals yapan Derya Soyiç (29), partneri Koray Orbay ile birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da Spivakov Sanat Vakfı’nın düzenlediği 16. Uluslararası Moskova Dostları Çağırıyor Festivali’nde sahne aldı. İlk defa yurt dışında sahne aldığını ifade eden ampute dansçı Soyiç, "Çok heyecanlı ve çok güzel deneyimdi. Hem şehrimi hem de ülkemi temsil ediyor olmak gurur vericiydi. Sahne bitti, seyirciyi selamladıktan sonra tüm salon ayakta alkışladılar. Bu benim için paha biçilemez bir değerdi" dedi.

Moskova Uluslararası Müzik Evi’nde Spivakov Sanat Vakfı tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Moskova Dostları Çağırıyor Festivali, 25 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirildi. Festivale 38 ülkeden binlerce genç sanatçı klasik enstrümanlar, vokal, dans, sirk, koro, resim, orkestra gibi dallarda performanslarını sergilerken, Eskişehirli ampute dansçı Derya Soyiç ve partneri Koray Orbay ise özel davetli olarak katılarak Türkiye’yi temsil etti. Sağ ayak ve sol bacağındaki protezlerle tango ve vals yapan Derya Soyiç ile partneri Koray Orbay’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yaptığı gösteri dansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

'TÜM SALON AYAKTA ALKIŞLADI'

Türkiye’ye dönen ampute dansçı Derya Soyiç, Moskova’da Türkiye adına sahne almasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Tüm salonun dansın ardından ayakta alkışladığını ve bunun kendisi için paha biçilmez bir değer olduğunu belirten Soyiç, "Moskova’da uluslararası bir sanat festivaline katıldık. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Spivakov Sanat Vakfı’nın Türkiye temsilcisi Amine Aygistova’dan davet geldi. Moskova olunca rüya gibi geldi, 29 Haziran doğum günümde davet mektubu doğum günü hediyesi olarak Amine Hanım tarafından bana hediye edildi. Haziran ayından aralık ayına kadar provalarımız devam etti. Heyecanlı ve yorucu bir süreçti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Moskova Uluslararası Müzikevi’nde Türkiye’yi temsilen partnerim Koray Orbay ile birlikte sahne aldık. Çok heyecanlı ve çok güzel deneyimdi. Hem şehrimi hem de ülkemi temsil ediyor olmak gurur vericiydi. Sahne bitti, seyirciyi selamladıktan sonra tüm salon ayakta alkışladılar. Bu benim için paha biçilemez bir değerdi. Çünkü seyirciye dokunabildik, sahnemizle, koreografimizle karşıya bu duyguyu geçirebildik. Tüm dünyaya çok güzel bir mesaj verdik" dedi.

'DANS EDEREK KELEBEK ETKİSİ YARATIYORUZ'

Sağ ayak ve sol bacağındaki protezlerle tango ve vals yaparak çevresine ilham olan Derya Soyiç ise duygularını şöyle ifade etti:

"Ben hikayeme en başından beri kelebek etkisi adını vermiştim. Şu an görüyorum ki bu etkiyi dans ederek yaratıyoruz. İnsanlara dokunmak çok değerli ve güzel. Bunu mücadelenizden yola çıkarak yapmak çok değerli. Çok ciddi bir mücadelem vardı ve halada öyle. Bu durumu hiçbir zaman dramatikleştirmedim. Çok güzel sonuçlar, karşılığını duygu ve düşüncelerle alıyoruz. Biz Türkiye’de ki projelerimizle potansiyelimizi ortaya çıkardık, Moskova’daki sahne bizim kendimizi keşfedeceğimiz bir sahneydi. Neler yapabileceğimizi keşfettik. Şuna inanıyorum, sizi zirveye taşıyan eller, yalnız size ve neler yapabileceğinize inanan ellerdir."

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