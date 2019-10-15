Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan milli birlik ve beraberlik vurgusu

Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, "Bu ülke de şehit de vereceğiz gazi de vereceğiz. Böyle millet olacağız. Gün mili birlik ve beraberlik günü. Sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı inşallah başarı ile devam edecek" dedi.

Tokat’ta oynanacak olan Ampute Futbol Türkiye Kupası öncesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu adına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak’ı Tokat Valisi Ozan Balcı makamında kabul etti.

Ampute Milli Futbol Takımının Teknik Direktörü Osman Çakmak sloganlarının önce vatan olduğunu belirterek, “Açılış maçı engel tanımayanlar. Yani önümüze çıkabilecek bir engelin engel olmadığını yani nasıl bugün dış güçler eli tetikte bekleyen Mehmetçiklerimize, kolluk güçlerimize, devletimize nasıl sahip çıkmamız gerekiyorsa biz de sosyal sorumluluk projelerimizi yerine getirerek bir nebze olsun ülkemizi dış güçlerin arasından daha güçlü bir millet olarak devam edeceğiz” dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorulara cevap veren Çakmak, “Bir bölücü terör örgütünün haince döşediği mayından dolayı ayağımı kaybettim. Asla umudumu, inancımı, mücadelemi kaybetmedim. Bu ülke de şehit de vereceğiz gazi de vereceğiz. Böyle millet olacağız. Gün mili birlik ve beraberlik günü. Sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı inşallah başarı ile devam edecek” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Stadyumunda 16 Ekimde başlayacak olan Türkiye Kupası hafta sonu oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

