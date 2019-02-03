Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Çakmak'ın sobadan zehirlenen annesi öldü, babası yoğun bakımda (2)

'ACIMIZ BÜYÜK' Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
Maduro'dan flaş seçim açıklaması!
Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum