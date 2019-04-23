Ampute futbol takımı 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu

Sakarya’da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri ile sahneye çıkan Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile gençlerin futbol maçı ayakta alkışlandı. Programda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş halk oyunları gösterisinde oynadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamaları tüm ülkede gerçekleşirken, Sakarya’da da etkinlik düzenlendi. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinliklere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik Ahmet Akkoç Ortaokulu öğrencisi Niran Önerin’in öğrenciler adına konuşma yapmasıyla devam etti. Daha sonrasında görme engelli Ecrin Eslem Köse’nin okuduğu şiir izleyicilerin büyük beğenisini topladı. 23 Nisan kapsamında birçok okulun katıldığı etkinliklerde öğrencilerin sergilemiş olduğu bir birinden farklı gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

“Sizler bizim aydınlık yarınlarımızsınız“

Günün anlam ve önemini belirten İl Milli Müdürü Fazilet Durmuş, ”Bu bayram dünya çocuklarının katılımı ile kutlanan barış ve kardeşlik gibi mühim değerlerin pekişmesine, farklı kültürlerin bir araya gelmesine olanak sağlamaktadır. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli birer vesiledir. Bu günü coşku ve heyecanla kutlamanın onuru ve mutluluğu içindeyiz. Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur; çocuklar dünyanın en büyük saadeti, en büyük servetimiz ve umut kaynağımızdır. Bir milletin ilerlemesindeki temel taş çocuklardır. Çocuklar kendilerine verilen değerle, ilgiyle, şefkatle bir gökkuşağı edasıyla geleceği renklendireceklerdir. Geleceğimizin güvencesi, milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımızın güzel bir ortamda yetişmesi, eğitim olanaklarının hep bir adım daha iyiye taşınması temel hedefimizdir. Çocuklarımız ne kadar sağlıklı, başarılı ve mutluysa bizler de o kadar başarılı ve huzurluyuz. Hepimizin bildiği gibi çocuklarını ve gençlerini iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, araştırmaya ve keşfetmeye yönelten ailelerin ve milletlerin gelecekleri daha iyi, daha sağlıklı, daha zengin, güçlü ve güvenlidir. Bizler milletimizin mutluluğu ve refahı için çalışan, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yarışında olan, milli birliği koruyan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ampute takımının maçı ayakta alkışlandı”

Birbirinden renkli gösterilerin yapıldığı Atatürk Spor Salonunda, Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile Ahmet Akkoç Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı gösteri izleyenlerden tam not aldı. Ampute takımının golleriyle seyirciler oyuncuları ayakta alkışladı. 23 Nisan etkinliklerinin final programında İl Milli Müdürü Fazilet Durmuş halk oyunları takımının gösterisinde oynadı.