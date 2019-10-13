Ampüte Hatice hemşire 12 bin fitten paraşütle atladı

En büyük hayali uçmak olan 22 yaşındaki amatör sporcu Hatice Tunç, hayaline kavuştu. Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen organizasyonla, Türkiye’de ilk kez ampüte bir sporcu 12 bin fitten paraşütle atladı. Aynı zamanda hemşire olan Tunç, atlayışını Barış Pınarı Herakatı’nda görev alan askerlere hediye etti.

Hasankeyf’de gezi yaparken geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden 22 yaşındaki hemşire Hatice Tunç’un en büyük hayali olan paraşütle atlamak Türk Hava Kurumunca gerçeğe dönüştürüldü. Türk Hava Kurumu Selçuk/Efes Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonla, Hatice Tunç paraşütle atlama heyecanı yaşadı. Diyarbakır Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Hatice Tunç, “Yapamazsın denilen her şeyi yaptım, sıra paraşütle atlamaya geldi” diyerek heyecanını anlattı.

Genç hemşire, paraşütle atladıktan sonra duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Harika bir duygu. Hayatım boyunca böyle bir şey yaşamamıştım. Çok heyecanlıyım. Nasıl geçtiğini anlamadım bile. Tüm engelli kardeşlerimizin cesaretlerini toplamaları ve bir şeyler için harekete geçmeleri gerekiyor. Uçuşumuzu Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize hediye ediyorum."