Ampute Milli Futbol Takımı Dünya Kupası’nda ilk maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda sahne alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor.

Turnuvaya Avrupa Şampiyonu unvanı ile gelen ay-yıldızlılar, F Grubu’nda Kenya, Liberya ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu yıl 15’incisi düzenlenen Dünya Kupası’nda millilerin ilk rakibi ise Kenya olacak. Mücadele 29 Ekim Pazartesi sabah saat 02.00’da başlayacak.

San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda 6 grupta 4'er takım mücadele edecek. Toplam 24 ülkenin katıldığı kupada final maçı 4 Kasım Pazar oynanacak.

F Grubu Fikstürü şöyle:

"29 Ekim Pazartesi günü saat 02.00 Türkiye-Kenya, 30 Ekim Salı günü saat 04.00 Türkiye-Liberya, 31 Ekim Çarşamba günü saat 03.00 Türkiye-ABD."

