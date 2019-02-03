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Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak gözyaşlarını tutamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 00:50 | Son Güncelleme

Ampute Milli Takımı’nın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak gözyaşlarını tutamadı

Ampute Milli Takımı’nın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda Çakmak’ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Tokat Devlet Hastanesine babasını görmeye gelen Çakmak gözyaşlarını tutamadı.

Tokat’ın Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Osman Çakmak’ın annesi Sultan Çakmak (68) ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken durumu ağır olan Ömer Çakmak Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile’ye oradan da babasını görmek için Tokat Devlet Hastanesine geldi. Çakmak burada yaptığı değerlendirmede, “Biz inançlı insanlarız. Beklenmedik bir şey oldu. Hep söylediğimiz buydu. Bir an önce anne babanın elini öpmek lazımmış. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası derken anne ile zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep abime attım. O da kurtaramadı” şeklinde konuştu.

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