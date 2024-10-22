HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ampute milli voleybolcunun çarpıcı iddiası gündem oldu! Babasının kendine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdü

Ampute milli voleybolcunun çarpıcı iddiası gündem oldu! Babasının kendine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.10.2024 15:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin' de yaşanan olayda milli ampute voleybolcu İlke Naz Hoş, boşanan annesi ile balıkçıdan çıktığı sırada babası tarafından saldırıya uğradı. Voleybolcu polise şikayetinin ardından, "Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun” söylemlerinde bulundu.

Ampute milli voleybolcunun çarpıcı iddiası gündem oldu! Babasının kendine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından maddi konular nedeniyle saldırıya uğradı. Kızının iş yerine ve otomobiline saldırıda bulunan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulundu.

AMPUTE-MILLI-VOLEYBOLCUDAN-KENDISINE-SID_383639_106111

PARA İÇİN SALDIRMIŞ

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sol elinden ampute İlke Naz Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

AMPUTE-MILLI-VOLEYBOLCUDAN-KENDISINE-SID_383692_106111

AMPUTE-MILLI-VOLEYBOLCUDAN-KENDISINE-SID_383693_106111

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı

AMPUTE-MILLI-VOLEYBOLCUDAN-KENDISINE-SID_383752_106111

'ÖLDÜKTEN SONRA MI DEĞERLİ OLACAĞIM?'

İlke Naz Hoş, bugün de savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, “Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi. Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun” dedi.

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ampute milli saldırı
En Çok Okunan Haberler
'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Erdoğan'dan açıklama

'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Erdoğan'dan açıklama

Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

Mourinho'nun hayatına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

Mourinho'nun hayatına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

CHP asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı! Çeyrek altın hesabı yapıp rakam verdi: En az 30 bin TL olmalı

CHP asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı! Çeyrek altın hesabı yapıp rakam verdi: En az 30 bin TL olmalı

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

HSK müfettişine, yemekhane önünde bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı, hayati tehlikesi var

HSK müfettişine, yemekhane önünde bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı, hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.