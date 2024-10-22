Ampute milli voleybolcunun çarpıcı iddiası gündem oldu! Babasının kendine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından maddi konular nedeniyle saldırıya uğradı. Kızının iş yerine ve otomobiline saldırıda bulunan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARA İÇİN SALDIRMIŞ

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sol elinden ampute İlke Naz Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı

'ÖLDÜKTEN SONRA MI DEĞERLİ OLACAĞIM?'

İlke Naz Hoş, bugün de savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, “Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi. Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun” dedi.

(DHA)