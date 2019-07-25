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Amreyev: Azerbaycan'ın vize uygulamasını kaldırması ilişkileri artıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

TÜRK Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan'ın 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu karar, iki kardeş ülkenin birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Amreyev: Azerbaycan'ın vize uygulamasını kaldırması ilişkileri artıracak

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan'ın 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu karar, iki kardeş ülkenin birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.
Türk Konseyi Sekretaryası, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırma kararına ilişkin mesaj yayınladı. Bu karar ile kardeş iki ülke arasında var olan ticaret ilişkileri ile turizim sektörüne daha da olumlu katlı sağlayacağını ifade edildi. Kararın ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında iş birliğinin artacağı belirtilen Türk Konseyi Sekretaryası'nın açıklaması şöyle:
"Türk Konseyi Sekretaryası, Azerbaycan'ın 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması kararını memnuniyetle karşılamaktadır.
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki vize rejiminin kaldırılması, ikili ticaretin artması, turizm sektörünün güçlenmesi ve her iki ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesini temin etmek yoluyla iki kardeş ülkenin birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır.
Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında iş birliğini daha da ileriye taşıyacak ve Türk Dünyası’nda refah ve kalkınmaya katkı sağlayacak bu önemli karar için kardeş ülkeler Azerbaycan ve Türkiye'yi tebrik ediyoruz."

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