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Amreyev: Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

TÜRK Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Ümit UZUN- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fon, kısa süre içinde faaliyete geçecek. Başlangıçta 600-700 milyon dolarlık bir fon olacak" dedi. Amreyev, basın mensuplarıyla tanışma amacıyla Taksim’deki bir otelde toplantı düzenledi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 2009 yılında devletlerarası bir örgüt olarak kurulan Türk Konseyi’nin temel amacı, dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrükler, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil değişik alanlarda üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek. Türk Konseyi, dış politikasında ise çalışmalarını bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesinde, işbirliğinin arttırılmasına ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Bugüne kadar 6 zirve, 13 dışişleri bakanları toplantısı ve faaliyet alanlarında 50 bakan toplantısı gerçekleştiren Türk Konseyi, 130’un üstünde farklı alanlarda çalışma grubu ve uzmanlar toplantısı, uluslararası düzeyde olmak üzere 25 konferans, forum, mesleki eğitim programı ile gençlik kampları festivalleri hayata geçirdi. “600-700 MİLYON DOLARLIK BİR FON OLACAK" Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, “Tarihte ilk kez Türk Konseyi Ortak Sanayi ve Ticaret Odasını kurduk. Türk Yatırım Fonu’nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fon, kısa süre içinde faaliyete geçecek. Başlangıçta 600-700 milyon dolarlık bir fon olacak" dedi. Amreyev, “7.Türk konseyi zirvesini 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü’de gerçekleştirme kararı aldık. 7.zirvenin teması 'Ülkelerimizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ) Geliştirilmesi' olacak" diye konuştu.

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