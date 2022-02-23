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Amsterdam Apple mağazası soygununda son durum ne? Hollanda Amsterdam Apple mağazası soyguncusu yakalandı mı?

23.02.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amsterdam Apple mağazasında 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Olaya ilişkin yer alan haberlere göre şahıs en az 1 kişiyi rehin aldı. Olay görüntüleri sonrası birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Amsterdam polisi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki Amsterdam Apple mağazası soygununda son durum ne? Hollanda Amsterdam Apple mağazası soyguncusu yakalandı mı? İşte Hollanda Amsterdam Apple mağazasında yaşanan soygun girişimine ilişkin son dakika gelişmesi ve detaylar...

Amsterdam Apple mağazasında giren soyguncunun en az 1 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Amsterdam polisi, Amsterdam'daki Leidseplein Meydanı'nda bulunan mağazadaki soygun girişiminin detaylarını aktardı. Bu kapsamda Amsterdam Apple mağazası soygununda son durum ne? Hollanda Amsterdam Apple mağazası soyguncusu yakalandı mı? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Hollanda Amsterdam Apple mağazasında yaşanan soygun girişimi ile ilgili son dakika gelişmesi ve ayrıntılar haberimizde.

Amsterdam Apple mağazası soygununda son durum ne?

AMSTERDAM APPLE MAĞAZI SOYGUNUNDA SON DURUM NE?

Soyguncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Leidseplein Meydanı'nda bulunan Apple Store'da bir veya birden fazla kişiyi rehin aldı.

Amsterdam polisi, yaşanan olaya ilişkin gelişmeleri aktardı. Yapılan açıklamada soyguncunun bir ya da birden fazla kişiyi rehin aldığı ve olayın Leidseplein Meydanı'ndaki mağazada gerçekleştiği kaydedildi.

Amsterdam Apple mağazası soygununda son durum ne?

HOLLANDA AMSTERDAM APPLE MAĞAZI SOYGUNCUSU YAKALANDI MI?

Amsterdam Apple mağazasında yaşanan soygun ile ilgili Twitter'da paylaşımda bulunuldu.

Söz konusu görüntülerde kamuflaj desenli bir pantolon ile siyah kapüşonlu bir üst giyen kişinin Apple Store içinde bir erkeği rehin aldığı aldığı görülüyor.

Amsterdam polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada olaya ilişkin daha çok detaya yer vermezken, Leidseplein Meydanı'nın boşaltıldığı öğrenildi.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlardan, olayı izlemek için dışarı çıkmamaları gerektiği istenildi.

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Hollanda Amsterdam
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