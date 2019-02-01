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Amsterdam Başkonsolosluğu saldırısında PKK ilişkisi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldıran Ercan Polater’in PKK ile ilişkisi ortaya çıkarıldı.

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldıran Ercan Polater’in PKK ile ilişkisi ortaya çıkarıldı. Mahkeme Polater hakkında 20 ay hapis cezası istedi.
Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldıran Ercan Polater’in davası dün görüldü. Mahkemede Polater hakkında 20 ay hapis cezası istendi. Polater’in eylemi siyasi sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı işlediği bildirildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda saldırının terör eylemi olduğu kesinlik kazandı.

PKK uyarısı yapılmıştı
DENK partisi Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Kılıç, saldırıyı Belediye Meclisinde gündeme getirerek PKK’nın Amsterdam için gittikçe daha büyük bir tehlike oluşturmasına dikkat çekmişti. Kılıç, mahkemenin kararında saldırının siyasi sebeplerle işlenmiş olduğu tespit edilmesi durumunda bunun Hollanda makamları tarafından bir terörist eylem olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtti.

Belediye Meclisine taşınacak
Mahkemenin saldırıyı terörle ilişkilendirilmesiyle birlikte konuyu tekrar Belediye Meclisi gündemine taşıyacaklarını belirten Kılıç, "Geçtiğimiz dönemde sıkça PKK sempatizanlarının Amsterdam sokaklarında terör propagandası yaptığını gördük. Bunun yanı sıra 2018’de Rotterdam’daki Türk konsolosluğuna saldırı düzenlemek isteyen 4 şahıs yakalandı ve Amsterdam Konsolosluğuna Interpol tarafından aranan Ercan Polater tarafından molotoflarla saldırı gerçekleşti. Eğer Hollanda PKK’yı terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmalı ve örgütün Hollanda’da rahatça hareket etmesini engellemeli" dedi.

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