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Amsterdam Belediyesi esrar satan kafelere yabancı turistlerin girişini yasaklamaya hazırlanıyor

08.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Amsterdam Belediyesi esrar satan kafelere yabancı turistlerin girişini yasaklamaya hazırlanıyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, "uluslararası seks ve uyuşturucu şehri" imajından kurtulmak istiyor. Bu nedenle kent yönetimi, yabancı turistlerin, Amsterdam'daki esrar satan kafelere (coffeeshop) girmelerini yasaklamaya hazırlanıyor. Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, "uluslararası seks ve uyuşturucu şehri" imajından kurtulmak istiyor. Bu nedenle kent yönetimi, yabancı turistlerin, Amsterdam'daki esrar satan kafelere (coffeeshop) girmelerini yasaklamaya hazırlanıyor.

Hollanda'da daha önce sınır kentlerinde yabancı turistlerin esrar satan kafelere girişi yasaklanmıştı. Ülkedeki esrar kafelerinin yüzde 30'una sahip olan Amsterdam'da, koronavirüs salgınından önce her ay 1,5 milyon turist, bu kafeleri ziyaret ediyordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ile savcı ve polis yetkilileri, önümüzdeki süreçte yabancı turistlerin, esrar satan kafelere girişinin yasaklanmasını içeren bir plan üzerinde anlaştı.

Halsema tarafından belediye meclisine gönderilen plana göre, coffeeshoplara sadece Hollanda'da ikamet eden kişilerin girmesine izin verilecek.

Amsterdam'daki esrar kafelerinin sayısı son 2000 yılından bu yana 283'ten 166'ya düşürüldü. Buna rağmen esrar satışlarında sürekli bir yükseliş oldu. Bazı kafelerin satışı yüzde 200 oranına arttı.

Belediye Başkanı Halsema'ya göre, bunda, ucuz uçak bileti ile kente gelen yabancı uyuşturucu turistlerinin katkısı büyük.

Esrar satan kafeler diğer kentlerde yasaklanmıştı

Hollanda'nın diğer kentlerinde, yabancı turistlerin esrar kafelerine girişi yasaklanırken, Amsterdam Belediyesi, yasadışı sokak ticaretinin artacağı endişesiyle bu karar katılmamıştı.

Amsterdam Belediyesi, savcı ve polis, yeni plan sayesinde yabancı uyuşturucu turistleri ve bunların neden olduğu sorunlardan kurtulmak istiyor. Planın bir diğer amacı da, esrar pazarını daha şeffaf hale getirmek.

Belediye ve güvenlik birimleri, bu önlem sayesine son yıllarda hızla büyüyen hafif uyuşturucu ticaretinin, ağır uyuşturucu ortamına karışmasının da önleneceğini düşünüyor.

Plan kapsamında, kentteki coffeeshop sayısının da, en fazla 73 ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Araştırmalara göre, Amsterdam'daki genelevler sokağını ziyaret eden turistlerin yaklaşık yüzde 60'ı, esrar satan kafeleri, kente gelmek için önemli bir neden olarak görüyor.

Yasağın, bir geçiş dönemi ve sokaktaki yasa dışı uyuşturucu satışına karşı alınacak yeni önlemlerin ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Hollanda'da da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm kafeler, barlar ve restoranlar 19 Ocak'a kadar kapatılmıştı.

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