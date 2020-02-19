Amsterdam Belediyesi, Red Light'taki turist sorununu 'yeni erotik merkez veya seks oteli'yle çözmek istiyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, şehrin genelevler bölgesi Red Light Districht (Kırmızı Fenerler) bölgesinde yoğun turist akını nedeniyle yaşanan sorunları, "yeni bir erotik merkez veya seks oteli"yle çözmeyi planlıyor.

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema, kentte seks işçiliği ile ilgili sorunlarla mücadele amacıyla radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Halsema'nın, belediye meclisine önerdiği yeni plan, Red Light Districht'e alternatif olarak, kentin daha uygun bir bölgesinde, "erotik merkez" kurulmasını öngörüyor.

Erotik merkez, beş katlı bir kompleksten oluşacak. En üst katta seks tiyatrosu ile bir seks kulübü yer alacak. Zemin katta, güzellik salonu, solaryum ve masaj salonu, kuaför, restoran, kafe ve bar yer alacak.

Ara katlarda ise seks işçileri için odalar bulunacak. Kadın, erkek ve trans seks işçileri için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak.

Halsema'ya göre, böyle bir merkez sayesinde, kentin merkezindeki genelevler bölgesi Red Light üzerindeki baskı, önemli ölçüde hafifletilmiş olacak.