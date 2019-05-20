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Amsterdam Belediyesi 'sağlık ve çevre için' vejetaryen menüye geçiyor

20.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, belediyenin düzenlediği etkinliklerde menüler artık vejetaryen yiyeceklerden oluşacak. Yalnızca katılımcılardan talep gelmesi halinde balık ve et yemekleri servis edilecek. Kararın gerekçesi ise 'çevreyi ve sağlığı korumak.'

Amsterdam Belediyesi 'sağlık ve çevre için' vejetaryen menüye geçiyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerde menüler artık vejetaryen yiyeceklerden oluşacak.

Toplantı, resepsiyon ve kutlamalarda yalnızca katılımcılardan talep gelmesi halinde balık ve et yemekleri servis edilecek.

Hayvan Partisi (PvdD) tarafından bir süre önce gündeme getirilen öneri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ile belediye başkan yardımcılarının yaptığı toplantıda kabul edildi.

Hollanda Meclisi'nde 5 milletvekilliğine sahip olan Hayvan Partisi, bu yılın başlarında gündeme getirdiği öneri ile et tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu.

Resmi yemek ve etkinliklerde sadece açık talep üzerine et servisi yapılmasını isteyen partiye göre, et yemek kalp ve damar hastalığına yol açabildiği gibi, çevre için de zararlı.

PvdD, en çevreci koşullarda üretilen etin bile, çevre için bezelyeden 6 kat daha zararlı olduğunu savunuyor. Bu nedenle hayvansal ürünlerin yer almadığı "vegan beslenme" önerisinde bulunuyor.

Yeni yıldan itibaren uygulamada

Amsterdam Belediyesi, PvdD'nin önerisine kısmen katıldı. Hayvansal yağ ve süt içermeyen vegan yiyecek önerisi yerine, sadece vejeteryan menü uygulanması benimsendi.

Bu karar doğrultusunda etkinliklerdeki yemek listesini tamamen değiştirecek. Et yemek isteyenlerden, etkinlik öncesi tam olarak ne eti istediğini açıkça belirtmesi istenecek.

Karar, belediye meclisinin onayının ardından resmileşecek. Belediye meclisinde çoğunluk, bu öneriye destek veriyor.

Yemek şirketleri ile sözleşme 1 Ocak'ta başlayacağı için, vejetaryen menü uygulaması da yeni yıldan itibaren uygulanacak.

Amsterdam, bütün etkinliklerinde vejeteryan menü uygulayan Hollanda'daki ilk beldiye olacak. Eğitim Kültür ve Bilim Bakanlığı, çalışanlarına ağırlıklı olarak sebze yemekleri veriyor. Utrecht Belediyesi'nde de öğle yemekleri vejetaryen yiyeceklerden oluşuyor.

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