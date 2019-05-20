Amsterdam Belediyesi 'sağlık ve çevre için' vejetaryen menüye geçiyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye tarafından düzenlenecek etkinliklerde menüler artık vejetaryen yiyeceklerden oluşacak.

Toplantı, resepsiyon ve kutlamalarda yalnızca katılımcılardan talep gelmesi halinde balık ve et yemekleri servis edilecek.

Hayvan Partisi (PvdD) tarafından bir süre önce gündeme getirilen öneri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ile belediye başkan yardımcılarının yaptığı toplantıda kabul edildi.

Hollanda Meclisi'nde 5 milletvekilliğine sahip olan Hayvan Partisi, bu yılın başlarında gündeme getirdiği öneri ile et tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu.

Resmi yemek ve etkinliklerde sadece açık talep üzerine et servisi yapılmasını isteyen partiye göre, et yemek kalp ve damar hastalığına yol açabildiği gibi, çevre için de zararlı.

PvdD, en çevreci koşullarda üretilen etin bile, çevre için bezelyeden 6 kat daha zararlı olduğunu savunuyor. Bu nedenle hayvansal ürünlerin yer almadığı "vegan beslenme" önerisinde bulunuyor.

Yeni yıldan itibaren uygulamada

Amsterdam Belediyesi, PvdD'nin önerisine kısmen katıldı. Hayvansal yağ ve süt içermeyen vegan yiyecek önerisi yerine, sadece vejeteryan menü uygulanması benimsendi.