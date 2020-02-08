Amsterdam Belediyesi'nden kadın tacizi ve şiddetine karşı kampanya: Rol model kadınlar, mağdur kadınların 'arkadaşı' olacak

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel taciz olaylarının gidrek artması üzerine, beldediye yönetimi tarafından "Yalnız değilsin" (Jij staat #nietalleen) adlı bir kampanya başlatıldı.

Hollanda hükümeti de, kadına yönelik taciz ve şiddeti önlemek amacıyla, ceza yasasının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Amsterdam Belediyesi tarafından yaptırılan ve kentin ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema tarafından hafta içinde açıklanan araştırmaya göre, kentteki kadınların yüzde 51'i sokakta sözlü ya da fiziksel tacize uğruyor.

Taciz oranı, 15 - 34 yaş aralığındaki kadınlarda yüzde 81'e kadar çıkıyor. Kent merkezinde, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde taciz vakaları daha sık meydana geliyor.

İnternet ve sosyal medya üzerinden taciz ile kadına yönelik şiddet olaylarında da ciddi artış var. Belediye Başkanı Halsema'ya göre, birçok genç kadın, sosyal medya yoluyla cinsel içerikli şantaj, zorbalık ve tehditle karşı karşıya kalıyor.

Halsema'nın verdiği bilgiye göre, evleri de, kadınlar için pek güvenli değil. Araştırmalara göre, Amsterdam'daki kayıtlı aile içi şiddet olaylarında yüzde 7 oranında artış gözleniyor.