Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili yeni gelişme!

Hollanda Temsilciler Meclisi, New York Times gazetesinde yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyon, iddialara ilişikin olarak 10 yıl önceki kazada yetkili konumda olan tarafları da dinleyecek.

BOEING CEO'SU ÖZEL OTURUMA ÇAĞRILDI



Bu bağlamda 6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Callhoun da çağrıldı. Özel oturumda, "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sidney Dekker de dinlenecek.

Dr. Sidney Dekker, New York Times'ın haberinin kaynaklarından biriydi. Komisyon, meclisteki oturuma, dönemin Hollanda Güvenlik Kurulu (OVV) Başkanı Pieter van Vollenhoven ve şimdiki başkan Jeroen Dijsselbloem'u da çağırdı.

KAZAYI NEW YORK TIMES YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI



New York Times gazetesi, 20 Ocak'ta, kaza araştırmasının sonuçlarının, bütünüyle kamuoyuna açıklanmadığını iddia eden bir haber yayımladı.

Haberde, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi, kazanın, 'başlı başına pilot hatası' nedeniyle değil, 'riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri" etkisiyle de gerçekleştiği iddia ediliyordu.