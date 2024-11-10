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Amsterdam'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı

10.11.2024 22:46
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunan polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Amsterdam'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı

Hollanda'da 7 Kasım'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı'nda bir araya geldi.

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Göstericiler, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarları tarafından başlatılan olayların Filistinlilerin üzerine yıkılmasını ve çıkan olayların "antisemitizm" olarak yansıtılmasını protesto etti.

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POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Göstericiler, sık sık “Özgür Filistin” ve “Amsterdam soykırıma hayır diyor” sloganları attı. Yürüyüş ve gösteri yasağının devam ettiği sırada yapılan protestoya polis sert müdahalede bulundu.
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Polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda yaralanan 1 gösterici ambulansla hastaneye sevk edildi. Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra otobüslerle şehir dışına çıkarılarak serbest bırakıldı. Protesto organizatörleri, “Antisemitizm suçlamasının Filistin direnişini bastırmak için silah olarak kullanılmasına izin vermeyi reddediyoruz” dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Amsterdam
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