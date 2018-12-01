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Avrupa'nın en önemli festivali Amsterdam'da başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 07:55 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turları ile izledi.

Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 30 farklı ışık gösterisi sunuldu.

Amsterdam'da ışık sanat festivali

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali gerçekleştirildi.
Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 7'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü.
Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turları ile izledi.
Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 30 farklı ışık gösterisi sunuldu.
Geçen sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 20 Ocak 2019'a kadar devam edecek.
Hollanda'da yapılan gösteriden görüntüler.
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Anahtar Kelimeler:
Hollanda amsterdam ışık sanat festivali

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