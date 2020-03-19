Amsterdam'da koronavirüs tedbirleri: Esrar kafeler kapatılıyor

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uygulamaya başlayan Hollanda yönetimi, turistlerin akın ettiği Amsterdam’da genelevlerin olduğu Red Light (Kırmızı Fener) Sokağı'nı kapattı. Bölgedeki onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.

Hollanda yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke çapında tüm restoran, kafe ve okulların 6 Nisan'a dek kapatılması talimatı verdi. Söz konusu tedbirler, yasal esrar satışının ve tüketiminin yapıldığı 'esrar kafeler' ve gece kulüpleri için de geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Arie Slob, söz konusu esrar kafeler ve eğlence kulüplerinin 16 Mart Pazar günü 17:00'dan itibaren hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.

Bu sebeple yasak devreye girmeden önce kalan son saatleri değerlendirmek isteyen Amsterdamlılar ve turistler esrar kafelere akın etti.

Hollanda'da teyit edilen koronavirüs vaka sayısının bin 135'e yükseldiği ve 20 kişinin salgın nedeniyle öldüğü bildirildi.



