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Amsterdam'da silah sesleri, yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis bıçaklı bir saldırganı vurdu. Tren istasyonundaki polis müdahalesinden önce saldırganın iki kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi. Saldırının terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Amsterdam'da silah sesleri, yaralılar var

Yaralılar hastaneye kaldırılırken tren istasyonunun kısmen kapatıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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amsterdam Hollanda saldırgan tren istasyonu

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