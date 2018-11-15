Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Seks işçileri ve siyasetçiler ise alınan bu karara tepkili. Kredi kartı sayesinde daha şeffaf bir çalışma ortamı bulunduğu ve sömürünün en aza indiğini belirten seks işçileri, bankaları ayrımcılıkla suçluyor.

Kırmızı Fener Sokağı sakinlerinden Mark van der Beer'e göre, bankaların aldığı karar seks işçilerini daha da köşeye sıkıştıracak.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Van der Beer, ödemelerin kartla yapılmasının seks işçilerine yönelik sömürüyü ortadan kaldırdığını ve istismarın kolayca ortaya çıkarılabildiğini savunuyor.

Der Beer'e göre, yeniden nakit paraya dönülmesi, bütün bu sorunların yanı sıra, sokakta çalışan seks işçilerine güvenlik sıkıntısını da beraberinde getirecek ve yanında yüklü nakit parayla sokağa çıkan seks işçileri hiçbir zaman güvende olmayacak.

KARAR AYRIMCILIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Van der Beer, sektördeki ödemeleri kabul eden tek kredi kartı şirketi olan EMS'nin kararını ayrımcılık olarak nitelendiriyor.

De Telegraaf gazetesine konuşan sokak sakinleri de, artık giderek daha fazla kişinin ödemeleri kredi kartı aracılığıyla yaptığını belirterek, alınan kararın seks endüstrisini tekrar suça iteceğini öne sürüyorlar.