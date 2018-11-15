HABER

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

15.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Kırmızı Fener Sokağı'nda (Red Light District) bulunan genelevlerde kredi kartı kullanımı artık mümkün olmayacak. ABN Amro Bank ve Data Consult'un ortak kuruluşu olan kredi kartı şirketi EMS, seks işçileriyle çalışmayı durdurma kararı aldı.

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Seks işçileri ve siyasetçiler ise alınan bu karara tepkili. Kredi kartı sayesinde daha şeffaf bir çalışma ortamı bulunduğu ve sömürünün en aza indiğini belirten seks işçileri, bankaları ayrımcılıkla suçluyor.

Kırmızı Fener Sokağı sakinlerinden Mark van der Beer'e göre, bankaların aldığı karar seks işçilerini daha da köşeye sıkıştıracak.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Van der Beer, ödemelerin kartla yapılmasının seks işçilerine yönelik sömürüyü ortadan kaldırdığını ve istismarın kolayca ortaya çıkarılabildiğini savunuyor.

Der Beer'e göre, yeniden nakit paraya dönülmesi, bütün bu sorunların yanı sıra, sokakta çalışan seks işçilerine güvenlik sıkıntısını da beraberinde getirecek ve yanında yüklü nakit parayla sokağa çıkan seks işçileri hiçbir zaman güvende olmayacak.

KARAR AYRIMCILIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Van der Beer, sektördeki ödemeleri kabul eden tek kredi kartı şirketi olan EMS'nin kararını ayrımcılık olarak nitelendiriyor.
De Telegraaf gazetesine konuşan sokak sakinleri de, artık giderek daha fazla kişinin ödemeleri kredi kartı aracılığıyla yaptığını belirterek, alınan kararın seks endüstrisini tekrar suça iteceğini öne sürüyorlar.

Seks işçilerinin haklarının savunan Proud adlı kuruluşa göre, yıllardır bankacılık sektöründe seks işçilerine yönelik bir ayrım söz konusu. Örgüt, özellikle ING ve Triodos Bank'ın seks işçilerine karşı olumsuz tutum takındığını savunuyor.

Triodos Bank ise sadece seks işçileri değil sürdürülebilir sektörler dışında kalan silah sanayii, nükleer endüstri, tütün ve kürk endüstrisi gibi birçok şirketle çalışmadıklarını belirtiyor.

'KONUYU HÜKÜMETİN GÜNDEMİNE TAŞI'

Kredi kartları şirketi EMS, seks işçileri ile çalışmama konusunda açıklama yapmak istemiyor. Şirket sözcüsü, "Basına açıklama yapmadan önce onlarla konuşmak istiyoruz" diyor.
EMS'nin seks işçileri ile çakışma kararına siyasi partilerden de tepki var. Liberal Sağ Parti (VVD) Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Eric van der Burg, bunun sadece Amsterdam'ın sorunu olmadığını, birçok yerde seks işçilerinin ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Van der Burg, Belediye Başkanı Femke Halsema'dan, konuyu ulusal hükümetin gündemine taşımasını istedi.

Demokratlar 66 (D66) belediye meclis üyesi Alexander Hammelburg da De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, seks işçilerinin dijital ödeme sistemlerine erişiminin yasal bir hak olduğunu söyledi.

İNANILMAZ BİR HİKAYE! Ölüm döşeğinden dünyanın çatısına...İNANILMAZ BİR HİKAYE! Ölüm döşeğinden dünyanın çatısına...
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hataSuudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata
Avusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyorAvusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amsterdam genelev Red Light sreeet kırmızı fener sokağı kredi kartı

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İlginizi Çekebilir

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Okuyucu Yorumları 4 yorum
zevkin veresiyesi olmaz. Ama taksitte yapıyorlar mı acaba
ben oraya nakit parayla girmedim girmem böyle iş olmaz yeniden kredi kartına geçin kardeşim mağdur oluyoruz
Çok önemli bir haber
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti yaptırımı!

ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti yaptırımı!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Avusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyor

Avusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyor

Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı!

Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı!

Siber Güvenlik Bakanı'ndan şaşırtan açıklama: Bilgisayar kullanmıyorum

Siber Güvenlik Bakanı'ndan şaşırtan açıklama: Bilgisayar kullanmıyorum

Ketçabı az bulan genç kadın şube müdürünü boğmaya çalıştı

Ketçabı az bulan genç kadın şube müdürünü boğmaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.