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Amsterdam'a inen kargo uçağının tekerlek kısmında kaçak bir yolcu bulundu

24.01.2022 03:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda polisi, Güney Afrika'dan kalkan ve Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın tekerlek kısmında kaçak bir yolcuyu canlı bulduklarını açıkladı. Henüz kimliği tespit edilmeyen yolcunun, yolculuk esnasında Nairobi'de de duraklayan uçağa nereden bindiği bilinmiyor.

Amsterdam'a inen kargo uçağının tekerlek kısmında kaçak bir yolcu bulundu

Hollanda polisi, Güney Afrika'dan kalkan ve Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın tekerlek kısmında kaçak bir yolcuyu canlı bulduklarını açıkladı.

Johannesburg'dan hareketlenen kargo uçağının bir kez Kenya'nın başkenti Nairobi'de durduğu ve uçuşun yaklaşık 11 saat sürdüğü tahmin ediliyor.

Yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen oranı nedeniyle bu şekildeki kaçak yolcuların uzun uçuşlarda hayatta kalması oldukça sıra dışı bir olay.

Polis, erkek kaçak yolcunun hangi ülkeden ve kaç yaşında olduğunun henüz belirlenmediğini söyledi.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi sözcüsü Joanna Helmonds AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Adam uçağın ön tekerlek bölümünde canlı olarak bulundu. Hastaneye kaldırıldı ve durumu stabil" dedi.

Helmonds, söz konusu kişinin hayatta kalmasının olağanüstü bir olay olduğunu söyledi.

Hollanda yayıncısı NOS'a göre, olay yerinde vücut sıcaklığı yükselen adam, kendisine sorulan basit soruları da yanıtlayabildi.

Nakliye firması Cargolux'un bir sözcüsü, Reuters'e gönderdiği bir e-postada, kaçak yolcunun Cargolux Italia tarafından yapılan bir uçuşta olduğunu doğruladı.

Uçuş verilerine göre, Pazar günü Johannesburg'dan Schiphol'a Cargolux tarafından yapılan tek kargo uçuşu Nairobi'de durakladı.

Ancak adamın uçağa Güney Afrika'da mı yoksa Kenya'da mı bindiği bilinmiyor.

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