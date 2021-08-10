Amsterdam’da bazı taksiler LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılanları araçlarına almadı, Uber soruşturma başlattı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hafta sonu gerçekleştirilen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü (Pride 2021) sırasında, bazı katılımcıların taksilere alınmaması tartışma yarattı.

İnternet üzerinden taksi uygulaması Uber, Amsterdamlı ünlü travesti "Slet Lana"yı aracına almayan sürücü hakkında soruşturma başlattı.

Hollanda medyasına göre, geçtiğimiz yıllarda onur yürüyüşü sırasında zaman zaman tartışma konusu olan, Amsterdamlı taksicilerin LGBTİ+ bireylere yönelik olumsuz tavrı, bu yıl da tekrarlandı.

Normal taksilerin yanı sıra, Uber sürücüleri de, gösterişli giysiler giyen bazı travesti müşterileri aracına almadı.

Amsterdam'daki yürüyüşlerin tanınmış simalarından biri olan Slet Lana, Cuma akşamı konser dönüşü sürücülerin kendisini görünce araçlarına almadığını söyledi.

Kendisini tamamen dışlanmış hissettiğini söyleyen Lana, bunların arasında ilk kez bir Uber sürücüsünün de bulunduğunu söyledi.

Amsterdam Drag Queen'leri, geçen hafta sonu çok sayıda travestinin, taksiciler tartından reddedildiğini bildirdi.

Online taksi uygulaması Uber, yaşanan olay nedeniyle hayalkırıklığına uğradığını belirterek, ayrımcı sürücü ile ilgili soruşturma başlattı.

'Müşterilere yönelik hiçbir ayrımcılı**k kabul edilemez'**

Uber Hollanda Genel Müdürü Willem van Limburg Stirum, Telegraaf gazetesine, müşterilere yönelik hiçbir ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Uber yöneticisi, "Güvenli bir yolculuk herkesin hakkıdır. Derhal mağdurla iletişim geçtik. Sürücü, soruşturma sürecinde açığa alınacak. Uber platformunda ayrımcılığa yer yok. Buna uymayanlar derhal platformdan uzaklaştırılacak" dedi.

Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jan-Bert Vroege da, kentteki taksiciler arasında yıllardır LGBTİ+ kişilere ve aynı zamanda Yahudi Amsterdamlılara karşı ayrımcılığın olağan hale geldiğini belirterek, belediyenin artık bu konuyu ciddiye almasının zamanının çoktan geldiğini vurguladı.

Vroege, LGBTİ topluluğunun en önemli parçası olan Drag Queen'lerin, sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşamamaları ve taksilere bağımlı olmalarının da zaten başlı başına korkunç bir durum olduğunu söyledi.

