Amsterdam’da Doğu Türkistan’daki zulüm protesto edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yaptığı zulüm protesto edildi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Uygur Türklerine karşı Çin’de yapılan zulüm protesto edildi. Protesto özellikle Çin’in son yıllarda artan özgürlük dışı baskıcı politikalara karşıydı. Başkent Amsterdam’daki Dam meydanında son bir kaç aydır düzenli olarak yapılan protesto, bu hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleşti. 1949’den beri Çin devleti tarafından işgal altında olan Doğu Türkistan, yapılan baskı ve zulmün artmasıyla insan hakları ihlal edildiği konuşuluyor. Hapishanelere kapatılan Uygur Türklerinin, herhangi bir hakka sahip olmamalarının yanında yıllarca gereksiz yere ceza alıyorlar. Hapishane kamplarında yeniden eğitime tabi tutulan Uygurların, içeride yapılan eziyetten dolayı öldüğü ya da intihar ettiği söyleniyor.
Gerçekleştirilen protestoda Avrupa ülkelerinden Uygur Türkleri için yardım çağrısı yapıldı. Müslüman ülkelerinin Uygur Türklerine karşı duyarsızlığı da ayrıca protesto edildi. Bayraklar ve pankartlarla meydanda gerçekleştirilen protesto turistler ve bölgeden geçen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
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